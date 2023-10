Vaba mõte ⟩ Liiga pikk plaan

«Anna aega atra seada.» «Kes tasa sõuab, see kaugele jõuab.» «Üheksa korda mõõda, üks kord lõika.» Eestlastel on palju selliseid ütlemisi, mis väga hästi seletavad, miks lätlased meie aeglusest samasuguseid anekdoote räägivad nagu meie soomlaste pikatoimelisusest. Samas on see ainult võrrandi üks pool, sest nagu kõik juhid teavad, on kõige halvem otsus tegemata otsus.