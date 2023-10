280 allkirja pole Viljandis kindlasti tähtsusetu. Viimastel valimistel kogusid vaid neli praegust volikogu liiget rohkem hääli, kui on antud sauna säilitamise poolt. Ent kindlasti ei saa selle põhjal ka öelda, et valdav osa linlastest peaks linnasauna küsimust Viljandi praeguse aja suurimaks murekohaks.

Ma ei tea, kui paljud allkirja andjatest on iganädalased linnasaunas käijad, kui paljud satuvad sinna vahel harva ja kui paljud lihtsalt mõtlevad, et võiks kunagi minna. Arvestades aga, et keskmiselt müüakse kuus 400 saunapiletit, käib iga nädal seal 100 inimest. Seda ei ole palju.