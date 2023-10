Selline teade on praegu Suure-Jaani Tervisekoja Facebooki lehel.

Suure-Jaani Tervisekoja Facebooki leht sattus neljapäeva öösel küberründe alla. Tervisekoja juhataja Indrek Palu ütles, et see juhtus väga halval ajal, sest koolivaheaja tõttu on veekeskuses tavalisest märksa rohkem kliente ja infonõudlejate hulk suur.