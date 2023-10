Väike Mart on terve õhtu kannatamatult oodanud. On mardipäev ning talle on lasteaias räägitud, et siis jooksevad ringi mardisandid – sellised toredad kostümeeritud tegelased, kes laulavad, küsivad mõistatusi ja siis antakse neile kommi. Ja nüüd koputatigi!