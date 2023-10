Loomakaitsjate ja Viljandi valla kohtusse jõudnud koeratüli lõppes leppimisega

Eestimaa loomakaitse liit ja Viljandi vallavalitsus andsid nüüd ühise pressiteate vahendusel teada, et saavutatud kompromissi tulemusena lõpetatakse kohtuvaidlus ning koer Karu omandiõigus jääb liidule. Ühise arusaama ja kokkuleppe kohaselt on koera huvides mõistlik tema tagasinõudmine lõpetada, sest koer on nüüdseks juba uues kohas harjunud.