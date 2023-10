Viljandi linnas ja vallas on kokku korjatud mõtted kaasava eelarve raha kasutamiseks ja mõlemal pool on tehtud ettepanek rajada topiaaride park. Kui seda sõna kõigepealt Viljandi linna ideekorjest lugesin, pidin võtma sõnaraamatu, et selle tähenduses selgust saada. Õigekeelsussõnaraamat ütles, et topiaarkunst on puude ja põõsaste kujundamine. Vikipeediast sain teada, et selle kunsti kõrgaeg oli renessanss ja barokk ning Belgias, Prantsusmaal ja Hollandis olevat see tänini osa aiakujundusest.