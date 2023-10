Juhtkiri ⟩ Kõige raskem teatritükk – tõrksate taltsutamine

Lõviosa teatripublikust ju nii ei käitugi. Samas teab iga teatrisõber, et aeg-ajalt juhtub ikka saali inimesi, kes arvavad, et on kodus teleka ees või hoopis mingis kolmandas kohas. Segavat käitumist on mitmesugust. Kes kipub kaaslasega etenduse ajal jutustama, kes naerab valjusti, kui nutma peaks, kes krõbistab kommi süüa ja kes veedab pool õhtut telefonis, nii et neljal lähemal real näod helendavad.