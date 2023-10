Et meelde tuletada elementaar­sed tõed ning ühtlasi tõsta esile viisaka ja austava käitumise olulisust, lükkasid Eesti teatrid ühiselt käima kampaania «Märka, et oled teatris».

Ugala turundus- ja avalike suhete juht Annika Vihmann rääkis, et Ugala kogemuse põhjal on paraku sagenenud sellised olukorrad, kus keegi publikust unustab, et ta parasjagu teatris viibib.