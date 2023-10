Mulgi vald seisab tuuleparkide ehitamise tee alguses

«Eks nad mühisevad ikka, kui tuul on siiapoole. Undavad, nagu lennukid lendaksid,» tähendas Margus Kahro. Ta elab Saarde valla Kamali külas, veidi rohkem kui kilomeetri kaugusel üheksa tuulikuga pargist. Oma sõnul ei saa ta öelda, et tuulikud teda häiriks. «Pidi eemale kostma – neile, kes on kaugemal. Olen käinud seal juttu ajamas ja on küll kuulda, aga siin mitte,» märkis ta ja lisas, et ju kandub heli kaugemale õhuvoogudega.