Viljandi püstitab uue rekordi ja paneb jõulupuu püsti oktoobris

Viljandi linnavalitsus andis pressiteate vahendusel teada, et sobivat jõulupuud otsitakse igal aastal ning tänavu märgati üht sellist linna piiril Orikal. See maantee ääres kasvav puu jäi kergliiklustee ehitamisel ette ning linnavalitsus on otsustanud kaunile kuusepuule anda uue otstarbe ja tuua selle Vabaduse platsile jõulurõõmu pakkuma.