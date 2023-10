KES ennast vähegi maailmas ja Eestis toimuvaga kursis hoiab, teab, et tänavu on riigieelarve seis päris hull ja riigi rahanduslik olukord jääb aastateks keeruliseks. Eelarve suure puudujäägi põhjused on järjestikused kriisid, majanduslangus ja kõrgustesse roninud laenuintressid. Aga mitte ainult. Raskuste sügavam põhjus on tõsiasi, et oleme juba mõnda aega elanud üle jõu ning kogutud maksurahast ei piisa, et pakkuda senisel tasemel hüvesid ja avalikke teenuseid.