Otsused ei sünni enam ühisel meelel ja ühe laua taga. On tekkinud erinevad arusaamad, kõhklused ja küsimused ning need tekitavad omakorda uusi kõhklusi ja arusaamu. Peamine küsimus on muidugi see, kas volikogud ikka soovivad spaahotelli ja kas nad soovivad hakata ettevõtjalt ostma ujulatunde. Olgem päris ausad: see on hirmus summa nii linnale kui vallale. Olukorras, kus otsitakse kokkutõmbekohti ja 30 000 eurot sauna eest tundub linnale liiga kallis, ootab linlasi ees ligi 300 000 euro suurune ujulaarve.