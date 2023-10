Juhatuse esimehe ehk tegev­juhi mahavõtmine on sõnum sellest, et ettevõtet ootavad muudatused. Juba oktoobri alguses teatas korduvalt Eesti edukamate ettevõtete sekka valitud Cleveron, et koondab kahjumi vähendamiseks 20 protsenti töötajatest ehk 38 inimest. Uue tegevjuhi leidmiseks alustas ettevõte aga sihtotsingut.