Viljandlased medalitel. Narvas selgitati tsüklokrossi Eesti meistreid

35–44-aastaste naiste arvestuses Eesti meistriks tulnud Sille Puhu läbis kuus ringi 46.32-ga. Nagu tõdes Puhu, oli ilm külm ning rada kiire, aga see talle sobis. «Korduvalt piilusin üle õla tagant tulevate konkurentide poole – kartsin, et jõuavad järele,» rääkis Puhu. Ratturi sõnul rada tehniliselt raske ei olnud.

Varasematel aastatel on Puhu oma vanuseklassis suurtelt tiitlivõistlustelt eri värvi medaleid toonud: eelmisel aastal Euroopa meistrivõistlustelt pronksi ning üle-eelmisel aastal Euroopast kulla ja maailmameistrivõistlustelt pronksi. Tänavugi mõlgutab ta mõtteid suurvõistluste suunas. «Detsembri alguses on Saksamaal vanusegruppide maailmameistrivõistlused,» tõi ta välja ning lisas, et plaan oleks sinna küll minna, aga sajaprotsendiliselt kindel see veel ei ole.