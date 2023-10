Kultuurimaja saab 70-aastaseks

Pidulikul kontserdil astuvad suure saali laval üles majas läbi aegade tegutsenud kollektiivid. Kontserdi lõppedes on külalised oodatud sünnipäevalauda ning tähistamine jätkub peoga, millel kõlab tantsumuusika Estraadiraadio ja Kaire Vilgatsi esituses.

Sakala keskuse direktor Jaanus Kukk ütles, et ilmselt ei oska keegi täpselt kokku lugeda neid inimesi, kes on ligi kolmveerand sajandi jooksul selle maja katuse all tegutsenud. Sünnipäeval osalejatele seab aga piiri juba maja suurus või õieti väiksus.