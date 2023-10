Ettevõtte plaan endale koolist töötajaid kasvatada on vilja kandnud

Viljandi Õhumeistri juhataja Ago Rehand on aastaid hea seisnud selle eest, et Viljandi kutseõppekeskuse õpilastel oleks tema ettevõttes praktikakoht.

Viljandi Õhumeister on aastatega praktika käigus koolitanud hulga Viljandi kutseõppekeskuse noori ja lisaks sellele, et töömaailma on läinud seeläbi asjalikke hoone tehnosüsteemide ehitajaid, on ettevõte ka endale tööjõudu loonud.