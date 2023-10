Lõimumise aluseks on Eesti ühiskonna avatus ning inimeste teadlikkus ja austus erinevate kultuuride ja keelte vastu ning Eesti identiteedi omaksvõtt.» Ainsana on jäetud selles selgituses ütlemata, et lõimumine on pikk eesmärgistatud protsess ja seda ei saa teha ühepoolselt ning käsu korras – lõimuge! Oleme vist kõik seisukohal, et Eesti riik on vene rahvusest inimeste lõimumise toetamisel ja korraldamisel juba ebaõnnestunud ja sellest tuleks nüüd õppida.