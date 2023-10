Juhtkiri ⟩ Kuni kukk tuleb

Veelgi tõsisemad on need juhtumid, kui varuväljapääsude kasutamine on takistatud või on need üldse suletud. Mujalt maailmast on teada ööklubipõlenguid, kus inimesi on hukkunud just suletud avariiväljapääsude tõttu. Ka aastatuhande alguses Saaremaa ühisgümnaasiumis puhkenud traagilises tulekahjus oli suletud uste tõttu kannatanuid, kes muidu oleksid võinud hoonest turvaliselt välja jõuda.