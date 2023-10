Kergliiklustee projekteeritakse Õisu kogukonna ettepanekul ja Mulgi vallavalitsuse tellimusel. Valla teedespetsialisti Rein Antoni sõnul on juttu 250–300 meetri pikkusest lõigust. "See algaks kortermajade juurest Ringi tänavalt, sealt, kus on raamatukogu ja lasteaed, ning tuleks poolkaares alla bussipeatuse juurde," kirjeldas teedespetsialist. Tema sõnul on Õisus mure just sellega, et inimesed kõnnivad alleega ääristatud sõidutee servas, aga see tee on kitsas ja kohalike kinnitusel ohtlik.