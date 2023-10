"Sel aastal on meil 23 töötuba ja kaasatud pole ainult meie kooli õpetajad ja õpilased, vaid ka koostööpartnerid väljastpoolt, näiteks Peaasi, Teeviit ja Viljandi haigla," ütles Viljandi kutseõppekeskuse huvijuht Bert Tsapov. Oskuste öö on tema selgitusel kogupereüritus, kus saab õppida praktilisi oskusi, aga ka kõige muud, mis on huvitav. Neljapäeval avab kutsekool oma uksed huvilistele kella 17–20.