Pool viljandimaalastest sõidab autoga ja enamik hindab talvist teehooldust halvaks või keskpäraseks

Uuringus küsiti hinnanguid ka kohalike teede ja tänavate talvise hoolduse kohta. Selgus, et tervenisti 70 protsenti Viljandimaa elanikest hindas talvist teehooldust halvaks või keskpäraseks. Ainult 26 protsenti vastanutest andis talvisele lume- ja libedatõrjele 8–10 palli. Tervikuna leidis 77 protsenti viljandimaalastest, et kohalikud teed, tänavad ja kõnniteed on kas halvas või keskpärases seisundis. Kõigest 21 protsenti viljandimaalastest andis selles küsimuses kõrge, 8–10-pallise hinnangu.



Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase sõnul sõidab maakonnas iga päev bussiga ligikaudu 7000 inimest. "Kui küsida, kas seda on vähe või palju, siis see on argipäev. Enne pandeemiat oli see arv suurem. Kõige rohkem sõidetakse bussiga kella 7 ja 8 vahel hommikul tööle ja kooli ning alates kella 16-st töölt ja koolist koju," kirjeldas Kase.

Tema sõnul on üsna ebareaalne aeg-ajalt väljakäidav mõte, et bussid hakkavad hõredalt asustatud piirkondades edaspidi sõitma kõigi soovijate värava tagant läbi ja siis, kui neil parasjagu vaja läheb. Neid peresid, kes seni on autoga sõitnud, lapsi maapiirkondadest linna kooli vedanud ja maakonnakeskusesse isegi tööle sõitnud, ei meelita Kase hinnangul praktiliselt mitte miski autost bussi. "Isegi see, et kütus kallineb ja tuleb automaks, ei too neid peresid autodest bussi," märkis ühistranspordikeskuse juht.

Transpordiameti tellitud Eesti elanike liikuvuse uuring kaardistas elanike igapäevased liikumismustrid, piirkondlikke, erinevate vanuserühmade ja sotsiaalmajandusliku taustaga leibkondade liikumise erisusi ja liikumisega seotud kulusid. Uuringu tegi Kantar Emor. See on esimene üle-eestiline uuring, kus kasutati nii ankeetküsitlust kui liikumispäevikuid. Uuringule vastas 6581 Eesti elanikku vanuses 7–80 aastat.

Uuringu valimi ja küsitlusankeedid valmistas ette statistikaamet koostöös transpordiametiga. Liikuvuse parema kaardistamise huvides kasutati rahvastiku proportsionaalse jaotuse asemel suurema proportsiooniga valimit suurema liikuvusega omavalitsustes ja 30–59-aastaste vanuserühmas.