Hundirünnakud on leheveergudele jõudnud kõige sagedamini ikka sügiseti, kui vanaloomad poegadele jahipidamist õpetavad. Seepärast pole imestada, et hallivatimeeste tegemistest just viimasel ajal sagedamini kuuleb. Sesoonsuse kõrval ei saa aga mööda tõsiasjast, et ehkki hundikahjustuste arv hüppab kord üles, kord alla, on neid praegu tunduvalt rohkem kui 15 aastat tagasi. Ning ründed kari- ja koduloomade vastu ei järgi enam tavalisi mustreid, nagu näitas ka hiljutine hobuse rebimine Heimtalis.