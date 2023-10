Repliik ⟩ Poliitik hakkas (taas) ajakirjanikuks

Kümneid ajakirjanikke on tee viinud poliitikasse, teises suunas liigutakse tunduvalt harvem. Kui oled kord juba mõne erakonnaga liitunud, on raske taastada erapooletu peegeldaja positsiooni. Mõistlikud inimesed saavad enamasti küll ajakirjaniku rolli esitatavatest nõudmistest hästi aru, pealegi jälgib väljaande objektiivsust peatoimetaja, kuid oluline on seegi, kuidas asi avalikkusele paistab.