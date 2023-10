SEB uuringust nähtub, et Eesti suurettevõtete kindlustunne on viimase kümnendi väikseim. See on aastaga saanud suure hoobi – ärikeskkonda peab väga soodsaks või soodsaks vaid 25 protsenti Eesti suurfirmadest. Nukraks teeb ka asjaolu, et Eesti ettevõtted on oma tuleviku suhtes oluliselt pessimistlikumad võrreldes Läti ja Leedu omadega. Lõunanaabrite suurettevõtetest peab majandusolusid väga soodsaks või soodsaks 39 protsenti, Leedus lausa 51. See on otsene valitsuse tegevusetuse tagajärg.