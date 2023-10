Viljandimaa arenduskeskuse turismivaldkonna juht Johan-Kristjan Konovalov ütles, et koroonaaeg pani eestlasi avastama, et kodumaal saab ägedalt puhata. "Teadmist meie teenuste heast tasemest ja põnevatest paikadest on kindlasti rohkem ja see paneb ka edaspidi inimesi Eestimaal ringi liikuma," lausus ta, kuid tõdes, et samas tuleb jätkata taseme tõstmist, sest kõrgemat hinda küsides on klienti järjest raskem enda juurde meelitada. "Kvaliteet on tulevikku vaadates kõige olulisem märksõna," lausus ta.