Marcus Tuul lõpetas kultuuriakadeemia kitarri eriala Andre Maakeri ja Marek Taltsi käe all. Praegu elab ta Hollandis, et end sealsete muusikute seltsis pillimängus arendada ning valmistuda Amsterdami konservatooriumi sisseastumiskatseteks sooviga omandada seal magistrikraad. Tuul on osalenud festivalidel Eestis ja ka Serbias, olnud kitarrist lavastuses ja kaastegev mitmel albumil.