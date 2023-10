Kohe intervjuu alguses puhkeb Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Vivian Loonela kabineti akna taga Tallinnas nii vali oktoobritorm, et vastu Rävala puiestee kontorihoone aknaid trummeldavad vihmapiisad ähvardavad jutuajamise salvestuse summutada. Ülisoojast septembrist, mil sai viimaste päevadeni särgiväel õues käia, pole enam jälgegi järel.

Vivian Loonela, kui sageli tuli teile septembris pähe mõte, et see soojus on küll väga meeldiv, aga mitte päris normaalne?