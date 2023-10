Perekond on pärit Viljandist, kuid olid juba alguses veendunud, et linna nad lokaali teha ei soovi, sest seal on neid juba omajagu. «Selle koha peal kõnetaski just see, et ümberkaudu on mitu asulat: Suure-Jaani, Sürgavere, Olustvere, Võhma ...» loetles Sõlg.