Seni on Mulgi vallavolikogu istungeid olnud võimalik küll veebist järele vaadata, aga otsepilti pole volikogu esimehe Arvo Malingu sõnul saalist näidatud. Veebi on istungi salvestised jõudnud päev hiljem, aga on ette tulnud sedagi, et video on avalikustamist oodanud ligi nädala.