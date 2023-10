Tanklavarga tabamiseni viiva info eest lubatakse korralikku vaevatasu

Rohenõuetest tulenevalt tuleb põllumajandusmasinates kasutada AdBlue lisandit ning just seda sisaldava mahuti küljest on tankur kadunud. Talunik Mait Siirus ütles, et lisaks saagis varas tõenäoliselt tiigersaega puruks kõrval oleva suure mahuti toru, lootes sealt saada suures koguses kütust. Õnneks olid talumehed kütusemahuti ise varem tühjaks teinud, sest olid märganud, et sealt oli juba tasapisi kütust hakanud ära kaduma.