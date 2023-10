Juhtkiri ⟩ Mis asja sa JOKK-itad!

Termin JOKK on tähenduses «juriidiliselt on kõik korrektne» käibel olnud juba 17 aastat ja vahepeal tundus, et järjest korrektsemaks kõik läheb. Iga mõistlik inimene vaatab peale ja näeb, et see, mida võimu­mehed ja -naised suust välja ajavad, on sulavale, aga kuna juriidiliselt on kõik korrektne, ei ole kinni hakata millestki.