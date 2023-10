Uued tehnoloogiad ootavad igapäevaellu rakendamist

Virtuaalreaalsuse (inglise keeles virtual reality ehk VR – toimetus) ja integreeritud reaalsuse (augmented reality ehk AR) arengu eestvedajaid on mitu. Näiteks Meta loodud bränd Oculus, mis on juba 11 aastat tegelenud VR-i ja AR-i lahenduste arendamisega. Hiljuti avalikustas Apple oma Vision Pro virtuaalreaalsuse prillid. On teisigi tootjaid, kuid märkimisväärsed on need kaks. Jõutud on toodeteni, mis funktsioneerivad täiesti iseseisvalt ilma ülivõimast arvutit kasutamata ja on suhteliselt kompaktsed.