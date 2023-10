Rahvusvahelisel trükipäeval, mis on tuleva nädala kolmapäeval, 25. oktoobril, jagab trükikoda Print Best oma tootmisest ülejäänud materjale lastele meisterdamiseks. See on osa trüki- ja pakenditööstuse liidu ellukutsutud materjalijagamisest, mis hõlmab veel mitut trüki- ja pakendiettevõtet üle Eesti.