Baarinäitusel on väljas nii kuulsad kui kurikuulsad mudelid

Konservatooriumi seintel ripub nüüd 35 omaaegset mudelit. Esindatud on pillimeeste seas nii kuulsad kui kurikuulsad Jolanad, Musimad ja Orpheused. Näitusele on toodud ka Eesti kunagise teeninduskombinaadi Ühendus pille ning välja pandud mõned vanad kitarriplokid. Pillid pärinevad Ove Ainsalu ja Martti Muda kollektsioonist.

Martti Muda on ühtlasi Konservatooriumi omanik ning tema sõnul on Ove Ainsalu kollektsiooni kitarrid haruldased ja tema omad pigem suvalised. "Ma ei ole väga süsteemselt kitarre kogunud, eriti neid jubedaid Vene omi, aga mõned siiski on," rääkis ta. "Ega neid enam liigu, olgu sul ükskõik kui palju raha. Ja nende hinnad muidugi tõusevad metsikult."