Tegemist on kunstioksjoniga, kuhu on mustade ja mustvalgete kasside teemalisi teoseid välja pannud Eesti tuntud kunstnikud. Valikust leiab maale ja ehteid, aga ka dressipluusi ning Marge Pärnitsa mustast kassist ja kutsikas Mustikast kõneleva ühejuturaamatu, milles on kirjaniku autogramm.