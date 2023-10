Värske koor ootab Viljandimaa mehi

Koori juhatama hakkav Pille Kährik ütles, et kui laulupeotraditsiooni algatasid omal ajal Johann Voldemar Jannseni abiga just meeskoorid, siis on igati loogiline, et Eesti meeste laul peaks samamoodi ka uhkelt jätkuma.

Algatuse eestvedaja Are Tintsi sõnul on laulvad mehed uhke vaatepilt ja laulupeol on meeskooride etteaste eriline hetk. "Segakooris laulmise kogemusega mehed teavad, kui võimsa energia vallandab meeshäälte soolo. Seesama energia kannab meeskoore läbi kõigi nende tegemiste. Viljandimaal on hakkajaid ja lauljaid mehi piisavalt, et siia ära mahutada üks nooruslik ja energiast pakatav meestesumm, kes koorilaulu omaks peab. On ju uhke lugu, kui 2025. aasta üldlaulupeol on Viljandimaa meeste osakaal tänu uuele meeskoorile näiteks kahe- või lausa kolmekordistunud," rääkis Tints.

Viljandi valla Paistu rahvamaja ja selle juhataja Gertu Viiask on võtnud nõuks idee teostumist toetada ja meeskoor enda katuse alla võtta. Et idee on Tintsi sõnul laulma koondada mehed kogu Viljandimaalt, siis on Paistu ka logistiliselt igati sobilik paik.

Pille Kähriku kõrval hakkab koori juhatama Markus Mölder.

Lauluhimuliste meeste esimene kohtumine oli kolmapäeva õhtul Paistu rahvamajas ja teine on pühapäeval, 22. oktoobril kell 16. Koori kooskäimised hakkavadki olema erinevate võimalustega, täpsemalt selgub töö käigus. Infot saab e-posti aadrressil paistu.rahvamaja@viljandivald.ee.