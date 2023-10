Kalli eaka inimese hooldekodusse paigutamine või ise sinna minek on raske väga mitmel põhjusel. Rahaliselt on see kulukas, kodust lahkumine emotsionaalselt muserdav ning kõige taustaks kummitavad ajakirjandusest läbi käinud juhtumid, kus ühes või teises hooldekodus on eakad heast hoolest ilma jäänud.