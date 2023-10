Mustla lähedal lehmakarja pidava osaühingu Karpo juht Kalev Nurk ütles, et tänavu oli tal maisi 105 hektaril, järgmisel aastal on kavas kasvupinda suurendada 140 hektarile. Maisi tasub kasvatada rohkem, sest see kultuur ei ole eriti põuatundlik: lõuna poolt pärit taimel on kõva juurestik ning kuivaga tõmbab ta lehed torru, et aurumispinda vähendada. Nurga sõnutsi sobib mais kliima soojenemise ja suve pikenemise tõttu Eestisse järjest paremini.