See enam-ei-suuda-tunne on muidugi paljudele tuttav. Enamasti viib see tunnetus mingite otsusteni, et muuta elukorraldus talutavaks. Oleme ju loodud elama ja hakkama saama .... Mille nimel, on iseküsimus. Taani printsi Hamleti küsimus, kas olla või mitte olla, on praegu sama aktuaalne kui sadu aastaid tagasi. Ja tema küsimus pole sugugi tähtsam kui kellel tahes meist – ikka seesama valu, mis käib inimeseks olemisega kaasas.