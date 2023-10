Õigupoolest polegi vahet, millise omavalitsuse kaasava eelarve võistlusest jutt käib, kõigi refräänina korduvad mänguväljakud ning kõnni- ja kergliiklusteed. Tihtilugu on need ettepanekud liiga kohalikud, et võita, kuid näitavad hästi ära, kust elanikel king kõige enam pigistab.