Praegu töötab Mõisakülas Eesti väikseim kool. Kui veel septembris oli seal viis last, siis nüüd on alles kolm, sest kaks last on vahetanud kooli ja käivad nüüd Abja-Paluojal. Vallajuhi eesmärk oleks ka kolm allesjäänud last ümber suunata, et kui järgmisel sügisel läheb kooli lõplikuks sulgemiseks, polekski seal enam lapsi.