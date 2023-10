Solarstone avas Euroopa suurima päikesekatuste tehase Viljandis

Et neid arve paremini hoomata, on Solarstone võrdluseks toonud, et alates tehnoloogia tutvustamisest seitse aastat tagasi on näiteks turukonkurent Tesla paigaldanud USA-s päikesekatuse 3000 kodule.

Tagalat nii suure tootmisvõimsusega tehase käitamise juures pakub Solarstone’ile muutuv maailm. Nagu ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Janari Võrk, näevad Euroopa Liidu direktiivid ette, et alates 2027. aastast peavad kõik ärihooned ja alates 2029. aastast kõik uusehitised olema päikesekatusega, ning see tähendab suurt nõudlust, mida vastne tehas on võimeline täitma. «Lisaks on renoveerimislaine vaikselt hoogu kogunud ja selle käigus päikesekatuse paigaldamine on suurepärane viis kinnisvara väärtust kasvatada.»