Liiklusmärgid tekitavad küsimusi

Transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna liikluskorraldaja Alard Tallo ütles, et Viljandi–Loodi lõigule on Ramsi tee ristmikul loodud teeületuskohad, sest seal on jalakäijatel vaja pääseda üle sõidutee ühelt kergliiklusteelt teisele ja kergliiklusteelt Sinialliku elamupiirkonda. Need teeületuskohad on tähistatud hoiatusmärkidega 172 "Jalakäijad".