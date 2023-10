ILMSELT on igaüks märganud muutusi tööjõuturul: nii tööandjate kui töötajate poolel, kuid ka üldiselt ühiskondlikul tasandil. PersonaliDisain on Viljandi ettevõte, kel täitus sel sügisel 10 tegevusaastat, ning kes selle aja jooksul on pakkunud personalijuhtimise ja talentide värbamisega seotud teenuseid üle Eesti. Juubel on hea põhjus teha kokkuvõte kogemustest ning tähelepanekutest selle kohta, mis vahepeal tööjõuturul muutunud on.