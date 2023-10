Eelmisel nädalal Sakalaga vesteldes ei osanud Viljandi linnajuhid ja linnasauna haldava päevakeskuse juht öelda, kui suur summa ühes kuus sauna ülalpidamisele kulub. Nüüd on selgeks saanud, et sauna aastane eelarve on 57 140 eurot ja kui maha arvutada aastaga teenitav piletitulu, peab linn sauna tegevusele peale maksma 34 214 eurot.