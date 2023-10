Kooliõpilased harjutasid kiirabitöötajate toel südame taaskäivitamist

Kiirabitehnik Marek Aasna ütles, et reaalses elustamises on miinimum 45 minutit esimene sett. «Selle 45 minuti järel olen mina üleni higine. See on väga intensiivne trenn. Sama hea, kui teed kätekõverdusi,» lausus ta. Elustamine on seega füüsiliselt raske, kuid sellega saab Aasna kinnitusel hakkama ning kogemus ja tunnetus, mida nad õpetuse käigus jagasid, on abiks.