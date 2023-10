Kui ehitusekspert leiab, et Viljandis Uus tänav 18 aadressil asuv sissevarisenud katusega kahekorruseline puitmaja on ohtlik, tellib linnavalitsus lammutajad, laseb maja ära koristada ning saadab lammutajalt saadud arve maaomanikule. Linnapea nentis, et tõenäoliselt järgneb sellele kohtutee.