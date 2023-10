Ugala teatri juhi Garmen Tabori sõnul on Ugala teater peaaegu 105 aastat Lõuna-Eestis kultuuriline maamärk olnud. "Seetõttu on igati paslik, et just meie enam kui 90 aastat muutumatuna püsinud teatrilogo Imaveres kõigile möödasõitjaile näitab, et Viljandi ja Ugalani on jäänud kõigest 49 kilomeetrit," lisas Tabor.