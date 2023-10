Stsenarist ja kirjanik Gert Kiiler sai valmis oma esimese lasteraamatu. "Kass, kes ei osanud nurruda" on lõbus muinasjutukogumik, kus on tegelasteks nii inimesed kui ka loomad, aga samuti raamatud, ketsid, pilved, lumememm ja paljud teised elusad ja elutud asjad. Nii lastele kui täiskasvanutele sobivatest juttudest selgub, et igale hullule olukorrale on lahendus ja sõprade abiga saab kõigist raskustest üle.