Ta avalikustas selle ise, postitades veidi enne elust lahkumist sotsiaalmeediasse video. See video levis kohalike noorte seas tundide jooksul kulutulena. Noorte hulgas polnud ilmselt kuigi palju neid, kes toimunust ei teadnud. Mis täpselt juhtus või olevat juhtunud või ei olevat juhtunud, on juba teine teema. Aga kõik teadsid. Politsei nägi kurja vaeva, et netis ringlevaid videoid vähemalt avalikest gruppidest maha võtta, ja soovitas koolidel kaasata õpilaste nõustamiseks psühholooge.